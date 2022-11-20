Проезд в общественном транспорте может подорожать в полтора раза в алтайском городе

Мэрия Бийска получила документы о повышении цены проезда в общественном транспорте. Стоимость может подняться с 26 до 43 рублей. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Водители общественного транспорта считают, что цены в размере 43 рубля будет достаточно, чтобы покрыть все расходы и выйти в плюс. Стоимость колес для автобусов выросла вдвое, а на некоторые запчасти — четыре раза.

Однако 43 рубля — лишь приблизительная цена, и повышать сразу на 17 рублей проезд не станут. Валерий Попов, предприниматель-автоперевозчик считает, что в действительности проезд будет стоить 28 или 30 рублей.

Единственный муниципальный перевозчик «Бийскгортранс» в городе еще не решил, стоит ли поднимать цены. Для этого ему нужно будет проверить, сколько составили издержки. Но городской электротранспорт не отрицает, что цены поднять придется.

Окончательное решение об изменении тарифов на городские пассажироперевозки должны принять в мэрии Бийска.