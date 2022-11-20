20 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Проезд в общественном транспорте может подорожать в полтора раза в алтайском городе

Мэрия Бийска получила документы о повышении цены проезда в общественном транспорте. Стоимость может подняться с 26 до 43 рублей. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Маршрутка 77.
Маршрутка 77.
ССО.

Водители общественного транспорта считают, что цены в размере 43 рубля будет достаточно, чтобы покрыть все расходы и выйти в плюс. Стоимость колес для автобусов выросла вдвое, а на некоторые запчасти — четыре раза.

Однако 43 рубля — лишь приблизительная цена, и повышать сразу на 17 рублей проезд не станут. Валерий Попов, предприниматель-автоперевозчик считает, что в действительности проезд будет стоить 28 или 30 рублей.

Единственный муниципальный перевозчик «Бийскгортранс» в городе еще не решил, стоит ли поднимать цены. Для этого ему нужно будет проверить, сколько составили издержки. Но городской электротранспорт не отрицает, что цены поднять придется.

Окончательное решение об изменении тарифов на городские пассажироперевозки должны принять в мэрии Бийска.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость