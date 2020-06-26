Профессионал сравнил космический туризм с шоу «Танцы со звездами»

Летчик-космонавт Сергей Волков прокомментировал информацию о том, что в 2023 году туриста отправят космос. По его словам, это можно сравнить с шоу «Танцы со звездами».

Ранее в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что первый выход туриста в открытый космос состоится в 2023 году.

25 июня подписан соответствующий контракт. В компании объяснили, что турист совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.

«Здесь что-то вроде этого. Есть профессиональные космонавты, которые всю жизнь посвящают этой работе. У них немного другие цели и задачи. А есть люди, которые хотят попробовать», — отметил космонавт в интервью телеканалу «360».

В новом договоре могли прописать, что человек должен соответствовать определенным параметрам. Дело в том, что техника рассчитана на определенный рост и вес космонавтов, пишет News.ru.

Профессионалы проводят в открытом космосе от 10 минут до нескольких часов. Скорее всего, туристов как-то ограничат в этом компоненте.

Между РКК «Энергия» и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент МКС.

В компании объяснили, что турист совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.