Профессионал сравнил космический туризм с шоу «Танцы со звездами»

Ранее в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что первый выход туриста в открытый космос состоится в 2023 году.
25 июня подписан соответствующий контракт. В компании объяснили, что турист совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.
«Здесь что-то вроде этого. Есть профессиональные космонавты, которые всю жизнь посвящают этой работе. У них немного другие цели и задачи. А есть люди, которые хотят попробовать», — отметил космонавт в интервью телеканалу «360».
В новом договоре могли прописать, что человек должен соответствовать определенным параметрам. Дело в том, что техника рассчитана на определенный рост и вес космонавтов, пишет News.ru.
Профессионалы проводят в открытом космосе от 10 минут до нескольких часов. Скорее всего, туристов как-то ограничат в этом компоненте.
Между РКК «Энергия» и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент МКС.
В компании объяснили, что турист совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.