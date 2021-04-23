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Жизнь

Профессиональные мастера набили тату алтайским соколам-балобанам

Алтайские орнитологи сделали балобанам татуировки на восковице (коже над клювом) и лапках. Все для того, чтобы спасти птиц от браконьеров.

Соколам-балобанам набили тату.
Соколам-балобанам набили тату.
Алексей Эбель.

Птенцов вырастили в питомниках редких хищных птиц «Алтай Фалькон» и Алтайского государственного университета. Месяц они будут проходить реабилитацию в соколином питомнике «Тайгун» в облеточном вольере.

Перед выпуском птицам нанесли татуировки «SOS» на восковице и «22» — на цевке. Это наименее чувствительные места.

«Для тех, кто переживает за птичек: тату наносилось на участки с грудой кожей, птицы практически не реагировали. Анастасия и Михаил работали быстро. Ветеринарный контроль в течение месяца будет», — пишет на своей странице во «ВКонтакте» орнитолог Алексей Эбель.

На черном рынке стоимость исчезающих балобанов — 3 млн рублей. Татуировки «обесценивают» животных для арабского рынка — в мусульманском мире тату не приветствуются. Орнитологи надеются, что татуированных птиц браконьеры будут отпускать.

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