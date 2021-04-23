Профессиональные мастера набили тату алтайским соколам-балобанам

Птенцов вырастили в питомниках редких хищных птиц «Алтай Фалькон» и Алтайского государственного университета. Месяц они будут проходить реабилитацию в соколином питомнике «Тайгун» в облеточном вольере.
Перед выпуском птицам нанесли татуировки «SOS» на восковице и «22» — на цевке. Это наименее чувствительные места.
«Для тех, кто переживает за птичек: тату наносилось на участки с грудой кожей, птицы практически не реагировали. Анастасия и Михаил работали быстро. Ветеринарный контроль в течение месяца будет», — пишет на своей странице во «ВКонтакте» орнитолог Алексей Эбель.
На черном рынке стоимость исчезающих балобанов — 3 млн рублей. Татуировки «обесценивают» животных для арабского рынка — в мусульманском мире тату не приветствуются. Орнитологи надеются, что татуированных птиц браконьеры будут отпускать.