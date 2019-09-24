Профи цифрового дизайна соберутся в АлтГУ

В субботу 28 сентября в опорном Алтайском государственном университете состоится семинар по дизайну и продвижению цифровых продуктов «Digital. Design Conf»

Barnaul Digital Community и факультет искусств и дизайна Алтайского государственного университета приглашают студентов, преподавателей и гостей университета на семинар, посвященный вопросам развития профессиональных компетенций в области менеджмента цифровых проектов и современных направлений дизайна. Партнером мероприятия выступает Ассоциация поддержки инноваций — сообщество технологических предпринимателей и специалистов. Участие в семинаре будет особенно полезным студентам, осваивающим дизайн интерфейсов, маркетинг и разработку цифровых продуктов, проектов в области современных медиа, PR и рекламных проектов, а также студентам художественных направлений подготовки.

Семинар по дизайну и продвижению цифровых продуктов «Digital. Design Conf». Фото: архив АлтГУ.

Программа включает выступления руководителей ведущих компаний в области разработки цифровых продуктов — технического директора Kinetica Performance Agency Дмитрия Еремеева, продакшн-директора ADN Agency Антона Гришина, креативного директора бренд-консалтингового агентства «Два слова» Данила Снитко, арт-директора ADN Agency Алексея Шепелина, коммерческого директора digital-агентства Let’s Rock Татьяны Гришиной, арт-директора компании Alawar Stargaze Ивана Чучуйко.

Мероприятие состоится 28 сентября в концертном зале Алтайского государственного университета по адресу: ул. Димитрова, 66. Начало — в 12:00. Вход свободный, регистрация по ссылке обязательна: dmcbarnaul.timepad.ru .