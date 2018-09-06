9 сентября в Барнауле отметят День города. На площади Сахарова праздник начнется только вечером. Однако в парках и на других площадках города концерты, дегустации и ярмарки будут работать утром и днем. Altapress.ru подготовил полную программу Дня города-2018.

День города Барнаула 2018. Карта

Дегустации , чаепития , игры

В 10:30 на площадке около лицея № 121 (ул. Взлетная, 28) на продуктовой ярмарке пройдет дегустация пирогов. В 12:00 здесь будут угощать сырной, мясной и фруктовой нарезкой, а в 13:00 — ухой.

С 12.00 до 14.00 парке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 10-а) издательский дом «Алтапресс» организует веселый праздник в честь Дня города. В программе: игры, конкурсы и концерт творческих коллективов на главной сцене.

С 12:00 в летней резиденции ресторана Granmulino (ул. Песчаная, 83) начнется первый в Сибири фестиваль итальянской пасты. Барнаульцы попробуют известное блюдо с сыром, ветчиной и томатным соусом. На фестивале планируют приготовить пять тысяч порций. Для гостей устроят большую гриль-зону, дегустации сыров и колбас.

В 18:00 в старинной дворянской усадьбе ГМИЛИКА (ул. Льва Толстого, 2) начнется чайная церемония. Здесь можно выпить чай и посидеть у самовара.

В 19.00 в «Горной аптеке» (ул. Ползунова, 42) устроят мастер-класс от шеф-повара и проведут розыгрыши сертификатов на бесплатные обеды в ресторации сибирской кухни. Количество мест ограничено.

В Барнауле на День города показали более 50 тюнингованных автомобилей. Настасья Коваленко

Автошоу с тест-драйвом

На открытой парковке ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117) поведут автошоу MITSUBISHI 2018. Здесь установят полосу препятствий с крутыми подъемами и спусками. С 11:00 все желающие смогут пройти тест-драйвы в паре с подготовленными пилотами.

Для детей будет работать зона с аниматорами и игрушечным автодромом.

Выставки и ярмарки

«Город мастеров» начнет работать на площади Ветеранов с 11:00. Ремесленники со всего региона будут торговать сувенирами и изделиями ручной работы. Ярмарка закроется в 19:00.

С 11:00 в лицее № 121 (ул. Взлетная, 28) проведут большую выставку, на которой покажут 300 цветочных композиций. По словам организаторов, здесь можно увидеть пятиметровый самолет из цветов, двухметровые цветочные торты, гигантский бриллиант и мельница с колодцем.

В парке «Арлекино» начнет работать в 11:00 «Город мастеров» и мастер-классы от ремесленников.

Дефиле красавиц

В 18:00 в университетском дворике АлтГУ пройдет финал конкурса красоты и таланта «Мисс Барнаул-2018». 18 девушек устроят на сцене «пижамную вечеринку» и покажут несколько дефиле. Имя победительницы назовут в 20:00 на главной сцене на площади Сахарова.

День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. «Барнаульский Арбат». altapress.ru

Концерты и массовые танцы

В 12:00 концерт начнется в парке «Центральный».

В 14:00 в парке «Арлекино» будет праздничный концерт. В 15:50 танцоры устроят флешмоб «В ритме сердца» — они исполнят движения латиноамериканского реггетона.

В университетском дворике АлтГУ в 15:00 начнется «Первый бал осени». Студия старинного танца «Золотой век» устроит костюмированное дефиле, мастер-класс по бальным танцам прошлых веков и исполнит старинные вальсы-польки-мазурки.

В 19:30 концертная программа для молодежи начнется в университетском дворике АлтГУ.

В 20:00 артисты и музыканты выступят на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213), у парка «Солнечный ветер» (пр. Ленина, 152). После концерта в «Лесной сказке» в 21:00 будет дискотека под живую музыку.

Фестиваль «Дни алтайского сыра-2018». Родочинская Евгения.

Бокс в центре города

На площади Сахарова в 19:30 начнется трехчасовой турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае». Его гостями станут чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев и легенда мирового бокса Феликс Савон.

Квесты , мастер-классы и фотозоны

В парке «Центральный» с 12:00 можно посетить творческие мастер-классы и зоны отдыха.

У кафе Granmulino с 12:00 будут квесты в «сырном лабиринте», танцевальный флешмоб и гончарная мастерская. Гости итальянского дворика посетят макаронную фотозону.

В парке «Арлекино» с 14:00 до 16:00 можно поиграть в настольные игры.

С 17:00 в ГМИЛИКА гости посетят экскурсии по музею, во время которых узнают легенду о Голубой даме. Барнаульцы смастерят тряпочную обрядовую куклу. С 16:00 до 20:00 можно сфотографироваться с большим пуделем.

В 16:00 на площадке около ДК «Трансмаш» (пр. Ленина, 152) барнаульцы раскрасят баллончиками гигантские буквы «БАРНАУЛ». А в 17:00 здесь запустят 1000 воздушных шаров.

Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Олег Богданов , altapress.ru

Где посмотреть фейерверк на Дне города в Барнауле

Салют начнется в 22:30 на площади Сахарова и площади Мира, в парках «Лесная сказка» и «Солнечный ветер», а также у дома культуры в поселке Южном.