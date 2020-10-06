Программа «Стальное дерево» помогла создать тренировочную площадку по изучению правил дорожного движения

На территории Центра детского творчества расчистили площадку, силами подрядной организации сделали асфальтовое покрытие, нанесли разметку. Теперь здесь начнут тренировки ребята из детских объединений центра «Юные инспекторы дорожного движения», «Юные пешеходы» и «Дорожная азбука». На площадке планируют проведение городского этапа всероссийских соревнований «Безопасное колесо» по изучению правил дорожного движения и фигурному вождению велосипеда.
В день открытия на площадке устроили праздник с участием аниматоров и ростовых кукол детских объединений центра.
Видео об открытии площадки можно посмотреть по ссылке
Анастасия Орликова,
сотрудница дирекции по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:
Особое внимание изучению правил дорожного движения в Центре детского творчества уделяют давно, но специально оборудованной мобильной площадки для тренировок не было, — рассказывает. Я захотела помочь педагогам центра и детям и обратилась в фонд «Милосердие» и к спонсорам. Вместе мы воплотили этот проект. Профилактика дорожно-транспортного травматизма очень важна.
Помощь в проекте Анастасии Орликовой оказал благотворительный фонд «Милосердие», администрация города, руководство Центра детского творческая, предприниматели Заринска, коллеги.
В 2020 году жители Заринска реализуют шесть проектов с помощью грантов программы «Стальное дерево».
Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.