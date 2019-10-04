Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Программист крупного поисковика взломал тысячи аккаунтов ради эротического контента

Бывший специалист по программному обеспечению Yahoo Рейес Даниэль Руис признался в том, что взломал тысячи аккаунтов пользователей сайта в поисках откровенных фото и видео, пишет Lenta со ссылкой на CBS News.

Хакер.
Хакер.
СС0

Мужчина, используя служебное положение, получил доступ к 6 000 учетных записей. Его главной целью были молодые женщины, в том числе его коллеги и друзья.

Программист использовал доступ к аккаунтам Yahoo, чтобы взломать профили пользователей в других сервисах, в том числе iCloud, Facebook, Gmail, DropBox. Найденные им фото и видео откровенного характера мужчина сохранял на домашнем компьютере.

Когда в Yahoo узнали о деятельности Руиса, инженер уничтожил компьютер и жесткий диск, на котором хранились похищенные им файлы.

Хакер может быть приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 250 тыс. долларов (16,2 млн рублей). В настоящий момент мужчина находится на свободе. Следующее слушание по его делу назначено на февраль 2020 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость