Программист крупного поисковика взломал тысячи аккаунтов ради эротического контента

Бывший специалист по программному обеспечению Yahoo Рейес Даниэль Руис признался в том, что взломал тысячи аккаунтов пользователей сайта в поисках откровенных фото и видео, пишет Lenta со ссылкой на CBS News.

Мужчина, используя служебное положение, получил доступ к 6 000 учетных записей. Его главной целью были молодые женщины, в том числе его коллеги и друзья.

Программист использовал доступ к аккаунтам Yahoo, чтобы взломать профили пользователей в других сервисах, в том числе iCloud, Facebook, Gmail, DropBox. Найденные им фото и видео откровенного характера мужчина сохранял на домашнем компьютере.

Когда в Yahoo узнали о деятельности Руиса, инженер уничтожил компьютер и жесткий диск, на котором хранились похищенные им файлы.

Хакер может быть приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 250 тыс. долларов (16,2 млн рублей). В настоящий момент мужчина находится на свободе. Следующее слушание по его делу назначено на февраль 2020 года.