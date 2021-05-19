Программист объяснил, зачем человеку нужны странные сны

Бессмысленность некоторых снов может удивлять человека. Парадоксально, но, согласно новой теории Эрика Хоэла из Университета Тафтса, именно странность — самое ценное их качество, пишет Medportal.ru.

Новая теория пришла в голову Хоэлу, когда он занимался программированием искусственного интеллекта (ИИ). Сети ИИ для тренировки получают различную информацию. Однако иногда однотипные данные, которые им дают, становятся для них слишком привычными, знакомыми.

ИИ начинает «казаться», что получаемые им данные представляют собой все, с чем они могут столкнуться. Эту проблему называют переобучением, Специалисты по машинному обучению, чтобы справиться с переобучением, «подбрасывают» ИИ разные случайные хаотичные данные. Автор новой теории указывает, что эти данные часто выглядят абсурдно, немного напоминая сны.

Хоэл провел параллели между этим феноменом и жизнью людей. Жизнь человека может быть однообразной и скучной. При этом мозг способен привыкать к тому, что получает все время одну и ту же информацию.

В то же время, жизнь разнообразна, в ней может случаться масса непредвиденных ситуаций. Сны, согласно новой теории, напоминают человеку, что мир не так прост. В противовес одинаковой рутине мозг создает более странные версии мира, отклонения от действительности.

Хоэл указывает, что некоторые научные данные косвенно подтверждают его гипотезу. Например, то, что человек часто видит во снах ситуации, которые часто повторяются в жизни. Возможно, головной мозг таким образом хочет продемонстрировать нам их измененными.