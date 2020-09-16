13.00 — правый берег реки Оби — «Памяти отцов — достойны»! Показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753, подразделений федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
18.00 — Семейный парк развлечений «Солнечный ветер», пр-кт Ленина, 152в — Фестиваль уличного кино
10.00 — Нулевой километр — Фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем»
10.00 — Площадь советов — Спортивный праздник «Барнаул спортивный — город чемпионов»
10.00 — ул. Мало-Тобольская — Выставки: «Город мастеров» и «Барнаул — туристский»
12.00 — пл. Сахарова (около Театра драмы) — Праздничная программа издательского дома «Алтапресс»: анимационная программа, фотозона, игровая зона.
12.00 — пл. Сахарова (около Дворца спорта) — Праздничная программа издательского дома"Алтапресс": развлекательная программа для детей и взрослых, караоке-баттл, конкурсы от партнеров.
13.00 — река Обь — Парад теплоходов речного флота Алтайского края
14.00 — площадь им. Сахарова — Концерт творческих коллективов Государственной филармонии Алтайского края (ансабль русского танца «Огоньки» и ансамбль народной песни «Вечерки»)
14.00 — набережная реки Оби — Праздничная программа «Барнаул — столица мира»
15.30 — площадь им. Сахарова — Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю
17.00 — набережная реки Оби, парк Нагорный — Авиа-шоу с участием авиационной группы высшего пилотажа Российской Федерации «Стрижи»
17.00 — площадь им. Сахарова — Молодежная праздничная программа «Барнаул — орденоносный»
21.00 — Речной вокзал, набережная реки Оби — Праздничный фейерверк