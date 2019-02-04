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Жизнь

Прогулки отменяются: арктический холод накрыл Алтай

Как сообщают синоптики в скорректированном прогнозе, с 4 по 8 февраля в Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха до минус35 — 40 градусов, местами — до минус 45.

Морозы на Алтае.
Морозы на Алтае.
instagram.com/katyamint

Температура воздуха ниже нормы ниже 12−14 градусов, говорил о 45-градусных морозах в Сибири руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В Барнауле: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы изморозь. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В 06:49 в Барнауле по ощущениям было минус 43, в дальнейшие утренние часы в краевой столице по ощущениям — минус 36 при температуре минус 32−34 градуса.

Погода в Барнауле, 4 февраля.
Погода в Барнауле, 4 февраля.
altapress.ru

Днем реальная температура воздуха будет колебаться от минус 27 до 30 градусов.

Краевой главк МЧС напоминает о рисках, связанных с низкими температурами: не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы; не перегружать электропроводку; владельцам автомобилей следует помнить, чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешенными способами.

Прогулки и дальние поездки лучше отменить.

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