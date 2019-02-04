Прогулки отменяются: арктический холод накрыл Алтай

Температура воздуха ниже нормы ниже 12−14 градусов, говорил о 45-градусных морозах в Сибири руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
В Барнауле: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы изморозь. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
В 06:49 в Барнауле по ощущениям было минус 43, в дальнейшие утренние часы в краевой столице по ощущениям — минус 36 при температуре минус 32−34 градуса.
Днем реальная температура воздуха будет колебаться от минус 27 до 30 градусов.
Краевой главк МЧС напоминает о рисках, связанных с низкими температурами: не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы; не перегружать электропроводку; владельцам автомобилей следует помнить, чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешенными способами.
Прогулки и дальние поездки лучше отменить.