Прохладно и ветрено. Осень мягко приходит в Алтайский край

Погода в Алтайском крае
Днем в регионе будет +17…+22 градуса.
Без осадков. Ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле
Днем 9 сентября в Барнауле будет +17…+19 градусов.
Без осадков. Ветер западный 3−8 м/с.
До +22 градусов будет в Алтайском крае в пятницу, 9 сентября. Умеренно теплая погода будет и в столице региона, сообщают алтайские синоптики.
Днем в регионе будет +17…+22 градуса.
Без осадков. Ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Днем 9 сентября в Барнауле будет +17…+19 градусов.
Без осадков. Ветер западный 3−8 м/с.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter