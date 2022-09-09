11 сентября
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Жизнь

Прохладно и ветрено. Осень мягко приходит в Алтайский край

До +22 градусов будет в Алтайском крае в пятницу, 9 сентября. Умеренно теплая погода будет и в столице региона, сообщают алтайские синоптики.

Осень.
Осень.
СС0

Погода в Алтайском крае

Днем в регионе будет +17…+22 градуса.

Без осадков. Ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле

Днем 9 сентября в Барнауле будет +17…+19 градусов.

Без осадков. Ветер западный 3−8 м/с.

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