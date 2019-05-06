Проигравшего дочери Алсу мальчика пригласили в британское шоу

Финалиста российского музыкального конкурса «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британский «Х-Фактор». На это шоу редко зовут зарубежных вокалистов.

Однако для мальчика, чей проигрыш зрители посчитали несправедливым, сделали исключение.

«Недавно позвонили из Лондона, приглашают на британский «Х-фактор». Сказали, что окажут поддержку, — сообщила каналу TalkLike мама юного певца Гульмира Алибек.

Родители Ержана пока думают над предложением: «Нам сейчас нужно догонять по урокам, Ержану нужно учить английский язык».

Мать добавила, что по уже заключенному контракту финалисты «Голос. Дети» должны будут поехать в гастрольный тур, пишет «Утро.ру».

В конце апреля уроженец Казахстана Ержан Максим в финале шестого сезона «Голос. Дети» занял второе место, проиграв дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. Пользователи соцсетей заявили, что результаты онлайн-голосования были сфальсифицированы, и потребовали признать победителем Ержана, пишет ura.ru. В группе поддержки мальчика оказались певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин.