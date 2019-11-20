Производственный календарь 2020: к чему быть готовым в новом году

Производственный календарь на 2020 год утвержден правительством. В следующем году россиян ждут традиционные новогодние и майские «каникулы», а также несколько длинных выходных. Подробнее о том, как отдыхаем и работаем в 2020 году — в материале altapress.ru.

Как отдыхаем в 2020 году: календарь выходных

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими. Новогодние каникулы продлятся 8 дней — с 1 по 8 января.

Несколько выходных в 2020 году перенесены на новые даты: с субботы 4 января — на понедельник 4 мая, и с воскресенья 5 января — на вторник 5 мая. В результате, россиян ждут сразу несколько длинных выходных:

с 22 по 24 февраля,

с 7 по 9 марта,

с 1 по 5 мая,

с 9 по 11 мая,

с 12 по 14 июня,

4 ноября.