Производственный календарь 2020: к чему быть готовым в новом году

Как отдыхаем в 2020 году: календарь выходных
Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими. Новогодние каникулы продлятся 8 дней — с 1 по 8 января.
Несколько выходных в 2020 году перенесены на новые даты: с субботы 4 января — на понедельник 4 мая, и с воскресенья 5 января — на вторник 5 мая. В результате, россиян ждут сразу несколько длинных выходных:
- с 22 по 24 февраля,
- с 7 по 9 марта,
- с 1 по 5 мая,
- с 9 по 11 мая,
- с 12 по 14 июня,
- 4 ноября.
Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.