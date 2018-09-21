Производственный календарь 2019: сколько будет длинных выходных

Правительство утвердило производственный календарь-2019. Россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы, а также несколько выходных дней на 23 февраля, 8 марта и 4 ноября, сообщает RosRegistr .

Какие выходные перенесут в 2019 году

В 2019 году праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Кроме того, выходной день с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.

Как отдыхаем в 2019 году

В 2019 году новогодние выходные продлятся с 30 декабря по 8 января.

В честь Дня защитника Отечества в 2019 году в России будет два праздничных дня — 23 и 24 февраля. А на 8 марта будем отдыхать три дня — с 8 по 10 марта.

Следующие длинные выходные в 2019 году в мае: будем отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

По случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Кроме того, выходным будет 12 июня — День России.

Осень. Уют. Чай СС0

Праздничные и выходные дни в 2019

В России установлены 14 нерабочих праздничных дней.