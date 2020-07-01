Спикеры расскажут о перспективах аграрной отрасли в 2020 году, дадут ситуативный прогноз развития мирового и отечественного агропромышленного комплекса.
«Ситуация с урожаем на данный момент крайне нестабильная, меняется до сих пор очень резко. Но уже сейчас совершенно четко можно сказать, что производство зерна в этом году будет высоким — вторым после рекорда 2017 года. Тогда собрали 135,5 млн. тонн зерна» — так оценивает предварительные перспективы рынка зерна спикер форума — Петриченко Владимир Викторович, генеральный директор компании «ПроЗерно» (г. Москва).
Так же спикер подчеркнул, что участие в «Алтай Агро 2020» — это возможность выстроить свое понимание зернового рынка и «сверить часы» благодаря общению с экспертами. А так же форум дает возможность вступить в открытый диалог с представителями администрации, задать интересующие вопросы и предложить свои идеи.
Помимо Владимира Петриченко в форуме примут участие:
- Чеботаев А.Н., министр сельского хозяйства Алтайского края
- Шостак М.М., директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»
- Гаркуша А.А., директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, к.с.н.
- Серебряков С.А., директор «Петербургского тракторного завода» (г. Санкт-Петербург)
- Коробейников Н.И., заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА
- Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)
Всего на «Алтай Агро 2020» ожидается 20 докладов в формате интервью и видео выступлений. Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с онлайн-экспозицией компаний агропромышленного комплекса. На виртуальной выставке будут представлены главные достижения производства аграрной продукции, передовые технологии и инновационные решения в разработке сельхозтехники.
Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.
Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14-го июля в 13:00 на altai-agro.ru.
Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края