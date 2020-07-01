Продолжается регистрация на первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020», который состоится 14 и 15 июля. На форуме котором выступят ведущие эксперты в области сельского хозяйства.

Владимир Петриченко

Спикеры расскажут о перспективах аграрной отрасли в 2020 году, дадут ситуативный прогноз развития мирового и отечественного агропромышленного комплекса.

«Ситуация с урожаем на данный момент крайне нестабильная, меняется до сих пор очень резко. Но уже сейчас совершенно четко можно сказать, что производство зерна в этом году будет высоким — вторым после рекорда 2017 года. Тогда собрали 135,5 млн. тонн зерна» — так оценивает предварительные перспективы рынка зерна спикер форума — Петриченко Владимир Викторович, генеральный директор компании «ПроЗерно» (г. Москва).

Так же спикер подчеркнул, что участие в «Алтай Агро 2020» — это возможность выстроить свое понимание зернового рынка и «сверить часы» благодаря общению с экспертами. А так же форум дает возможность вступить в открытый диалог с представителями администрации, задать интересующие вопросы и предложить свои идеи.

Помимо Владимира Петриченко в форуме примут участие:

Чеботаев А.Н. , министр сельского хозяйства Алтайского края

, министр сельского хозяйства Алтайского края Шостак М.М. , директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»

, директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна» Гаркуша А.А. , директор Федерального АНЦ агробиотехнологий , к.с.н.

, директор Федерального АНЦ агробиотехнологий к.с.н. Серебряков С.А. , директор «Петербургского тракторного завода» ( г. Санкт-Петербург)

, директор «Петербургского тракторного завода» г. Санкт-Петербург) Коробейников Н.И. , заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы , руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА

, заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» ( г. Санкт-Петербург)

Всего на «Алтай Агро 2020» ожидается 20 докладов в формате интервью и видео выступлений. Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с онлайн-экспозицией компаний агропромышленного комплекса. На виртуальной выставке будут представлены главные достижения производства аграрной продукции, передовые технологии и инновационные решения в разработке сельхозтехники.

Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14-го июля в 13:00 на altai-agro.ru.

Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края