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«Производство зерна достигнет рекорда 2017 года» — Владимир Петриченко о прогнозах развития рынка на онлайн-форуме «Алтай Агро 2020»

Продолжается регистрация на первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020», который состоится 14 и 15 июля. На форуме котором выступят ведущие эксперты в области сельского хозяйства.

Владимир Петриченко
Владимир Петриченко

Спикеры расскажут о перспективах аграрной отрасли в 2020 году, дадут ситуативный прогноз развития мирового и отечественного агропромышленного комплекса.

«Ситуация с урожаем на данный момент крайне нестабильная, меняется до сих пор очень резко. Но уже сейчас совершенно четко можно сказать, что производство зерна в этом году будет высоким — вторым после рекорда 2017 года. Тогда собрали 135,5 млн. тонн зерна» — так оценивает предварительные перспективы рынка зерна спикер форума — Петриченко Владимир Викторович, генеральный директор компании «ПроЗерно» (г. Москва).

Так же спикер подчеркнул, что участие в «Алтай Агро 2020» — это возможность выстроить свое понимание зернового рынка и «сверить часы» благодаря общению с экспертами. А так же форум дает возможность вступить в открытый диалог с представителями администрации, задать интересующие вопросы и предложить свои идеи.

Помимо Владимира Петриченко в форуме примут участие:

  • Чеботаев А.Н., министр сельского хозяйства Алтайского края
  • Шостак М.М., директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»
  • Гаркуша А.А., директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, к.с.н.
  • Серебряков С.А., директор «Петербургского тракторного завода» (г. Санкт-Петербург)
  • Коробейников Н.И., заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА
  • Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)

Всего на «Алтай Агро 2020» ожидается 20 докладов в формате интервью и видео выступлений. Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с онлайн-экспозицией компаний агропромышленного комплекса. На виртуальной выставке будут представлены главные достижения производства аграрной продукции, передовые технологии и инновационные решения в разработке сельхозтехники.

Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14-го июля в 13:00 на altai-agro.ru.

Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края

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