Проклятье «Ласкового мая». Как погибли более 10 участников группы

Накануне в возрасте 48 лет не стало Юрия Шатунова, экс-солиста культовой группы 80-х «Ласковый май». Артист скончался в ночь на 23 июня от острой сердечной недостаточности.

Уход певца вновь напомнил поклонникам о якобы существующем проклятье группы — еще до смерти Шатунова из жизни ушли более 10 человек, так или иначе причастных к поп-коллективу.

Два выстрела

Осенью 1993 года рядом с домом Юрия Шатунова убили бывшего клавишника «Ласкового мая» Михаила Сухомлинова.

К тому моменту он покинул группу и успешно продвигал свой бизнес, но продолжал отдыхать в компании музыкантов.

В день трагедии Сухомлинов ночевал у Шатунова, пишет Газета.Ru.

«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», — рассказывал Шатунов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам певца, он выбежал во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.

«Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», — вспоминал артист.

Друг, которому было всего 19 лет, умирал у Шатунова на руках.

Драка на свадьбе

Клавишник недолго играл в «Ласковом мае», перешел в другую группу и вскоре отправился в армию.

29 февраля 1992 года он пришел на свадьбу своей бывшей девушки, там ввязался в драку с друзьями жениха, после чего его срочно увезли домой.

Через час музыканта нашли на козырьке подъезда. Парня доставили в реанимацию, однако врачи не смогли спасти жизнь Игошина.

По официальной версии, музыкант случайно выпал из окна. Ему было 19 лет.

Взорвался телевизор

Клавишник Арвид Юргайтис выступал в «Ласковом мае» с 1988-го по 1992 год.

После распада коллектива Юргайтис некоторое время поддерживал общение с бывшими коллегами, но вскоре потерял с ними связь.

Музыкант погиб при пожаре на своей даче 1 июня 2004 года. Он забыл потушить сигарету и задремал.

Увидев возгорание, Юргайтис бросился спасать вещи и схватил телевизор «Горизонт», который взорвался в его руках. Из-за полученных травм мужчина не смог выбраться из дома и отравился угарным газом.

Ему было 35 лет.

Смертельное ДТП

В течение нескольких месяцев Барабаш пел в «Ласковом мае», а его мама была бухгалтером группы. Затем он решил заняться сольным творчеством и записывал шансон.

В ночь на 28 августа 1996 года музыкант, будучи единственным трезвым в компании, повез нескольких друзей за пивом на новой машине.

На тот момент его водительский стаж составлял всего несколько дней. В итоге Барабаш попал в ДТП и погиб. Его приятели выжили.

Ему было 22 года.

Нашли на кладбище

Тело экс-клавишника и продюсера «Ласкового мая» Алексея Бурды нашли утром 2 июня 2012 года у Перловского кладбища на северо-востоке Москвы. Ему было 38 лет.

Он отправлялся на премию МУЗ-ТВ, но по неизвестным причинам оказался в другом районе.

Причиной смерти Бурды назвали алкогольную интоксикацию.

Ему было 38 лет.

Автокатастрофа

Один из первых солистов «Ласкового мая» Юрий Гуров после распада группы вернулся в Ставропольский край и занялся бизнесом — продавал зерно. Он погиб в страшной автокатастрофе 25 августа 2012 года. Об этом Разин рассказывал РИА «Новости».

«Юрий Гуров разбился насмерть. Он был первым основным солистом группы „Ласковый май“. Машина залетела под „КамАЗ“, произошло лобовое столкновение. Юра не был за рулем… машиной управлял не он, а его друг — житель села Красногвардейское», — сказал Разин.

Гурову был 41 год.

Драка

Клавишник из первого состава «Ласкового мая» Игорь Анисимов погиб 20 февраля 2013 года в пьяной драке. В частном доме под Звенигородом собутыльник музыканта нанес ему несколько ножевых ранений, несовместимых с жизнью.

Ему было 40 лет.

В реанимации

Администратор и первый концертный директор «Ласкового мая» Рашид Дайрабаев умер в реанимации 28 февраля 2013 года от обширного инфаркта и отека головного мозга.

Ему было 45 лет.

Подозрение на ковид

В июле 2020 года бывший солист группы Александр Прико попал в больницу с подозрением на коронавирус и прошел два курса лечения от пневмонии.

Однако после тщательного обследования у него нашли раковую опухоль.

Жена Прико рассказывала, что после откачки жидкости из легких мужчину отправили домой, но несколько дней спустя его снова пришлось госпитализировать.

2 сентября музыканта не стало. Ему было 46 лет.

Кровоизлияние

Автор хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко умер в 2020 году после тяжелой болезни в результате кровоизлияния в мозг.

Он написал порядка 25 песен для группы.

Ему было 60 лет.

Заболевание

Заместитель гендиректора центра творческой группы для одаренных детей-сирот «Ласковый май» Евгений Закулаев умер в 2013 году от болезни.

Он проработал в группе 25 лет, он был заместителем генерального директора. Под его началом выходили и солист группы Юрий Шатунов, и Сергей Серков (барабанщик).

Ему было 49 лет.

Трансплантация

В 2021 году скончался продюсер Алексей Мускатин, работавший c «Ласковым маем».

Разин называл его «одним из лучших продюсеров страны». Его не стало спустя неделю после трансплантации костного мозга.

Ему было 59 лет.

Новые подробности смерти Шатунова

22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда.

Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы, пишет Lenta.ru.

Остановка сердца была зафиксирована в приемном отделении учреждения. Ночью певец умер, находясь в реанимации, после безуспешных попыток завести сердце.

Пишут друзья

«Юра. Наша легенда. Мой друг. Человек, которого знает вся Россия, и во многих странах мира. Человек, который сделал счастливым детство и юность целого поколения людей. Человек, который всегда улыбался, всегда был добрым и отзывчивым. Ты прошел сложную, но красивую жизнь и не должен был уйти так рано…

Это огромная боль и потеря для всех нас. Покойся с миром, мой друг! И знай, что ты оставил после себя самое главное — свой голос и свои песни, которые никогда не умрут», — пишут в комментариях на странице Юрия Шатунова во «ВКонтакте».

Прощание с Юрием Шатуновым состоится в Москве 26 июня с 10.00 до 15.00 в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища, по адресу: ул. Рябиновая, вл. 24.