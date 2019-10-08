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Жизнь

«Проклятие танцовщицы»: над дешифровкой древней таблички исследователи «бились» 70 лет

Загадочная древняя табличка с «проклятием танцовщицы» наконец расшифрована благодаря новой технологии, сообщает Live Science.

Дьявол 666
Дьявол 666
из открытых источников в интернете

Пластину VI века с непонятной надписью обнаружили еще в середине ХХ века среди руин древнего театра в Кесарии на средиземноморском побережье Израиля. Артефакт передали итальянским исследователям (он сейчас находится в Археологическом музее Милана).

Итальянский профессор Аттилио Мастрочинке использовал для расшифровки технологию, которая фотографирует артефакт при разном освещении с разных углов, генерируя улучшенное изображение.

Проклятие длиной в 110 строк написано на греческом языке. Выяснилось, что автор призывает многочисленных демонов, в том числе «демонов неба, демонов воздуха, демонов земли, демонов подземного мира, демонов моря и рек, демонов источников…», обрушиться на танцовщицу по имени Манна.

О танцовщице

Манна выступала в кесарийском театре. Ученые считают, что желать артистке всех бед мог конкурент по сцене.

Проклятие

«Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Манна будет танцевать в театре…» — призывает автор.

«Она должна двигаться медленно и терять равновесие. Она должна выглядеть согнутой и неприличной…», — говорится в проклятии, пишет mail.ru.

По словам ученых, яростная конкуренция артистов была типичным явлением в Византии, которая контролировала Кесарию в VI веке.

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