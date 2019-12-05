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Жизнь

Прокопьев день. Как по народным приметам 5 декабря узнать погоду на зиму

5 декабря, в Прокопьев день по народным приметам можно определить, какой будет наступившая зима. Предки подметили, что если в этот день тепло, то зима будет затяжной и щедрой на снегопады. Другие народные приметы 5 декабря — в нашем материале.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы 5 декабря

В Прокопьев день вода поднялась и выливается из проруби на лед — к скорой оттепели.

Если 5 декабря мороз трещит, то и дальше будут стоять холода, сообщает pro-everyday.ru. Также суровую зиму предвещают волки, которые в начале декабря близко подходят к жилью.

Большие стаи ворон и галок летают над деревьями — значит, скоро выпадет снег. А если они сидят на земле, наступит оттепель.

Предки говорили: «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает». Мужчины прокладывали путь для саней, ставили вехи, а дети катались с горок и играли в снежки, пишет hollydays.ru.

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