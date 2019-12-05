Прокопьев день. Как по народным приметам 5 декабря узнать погоду на зиму

Народные приметы 5 декабря
В Прокопьев день вода поднялась и выливается из проруби на лед — к скорой оттепели.
Если 5 декабря мороз трещит, то и дальше будут стоять холода, сообщает pro-everyday.ru. Также суровую зиму предвещают волки, которые в начале декабря близко подходят к жилью.
Большие стаи ворон и галок летают над деревьями — значит, скоро выпадет снег. А если они сидят на земле, наступит оттепель.
Предки говорили: «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает». Мужчины прокладывали путь для саней, ставили вехи, а дети катались с горок и играли в снежки, пишет hollydays.ru.