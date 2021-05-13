Прокуратора запросила сроки до 14,5 лет для фигурантов дела «Зимней вишни»

Обвинение попросило от 5 до 14,5 лет для фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишни», сообщает «Российская газета».

Всего на скамье подсудимых восемь человек. Для бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината — компании-собственника сгоревшего ТРЦ Юлии Богдановой и экс-гендиректора «Зимней вишни» Надежды Судденок прокурор запросил по 14,5 лет лишения свободы. Для Георгия Соболева, технического директора Кемеровского кондитерского комбината — 13 лет. Руководителю компании «Системный интегратор», обслуживавшей пожарную сигнализацию ТРЦ, Игорю Полозиненко — шесть лет и 8 месяцев, а его подчиненному Александру Никитину — пять с половиной лет.

Охраннику Сергею Антюшину потребовали назначить наказание в девять с половиной лет, руководителю тушения пожара Андрею Бурсину — шесть лет, а начальнику пожарного караула Сергей Генину — пять лет лишения свободы.

Также прокурор потребовал удовлетворить гражданские иски потерпевших.