Прокуратура добилась закрытия алтайского приюта

Условия, в которых находились пожилые постояльцы частного приюта, предоставляли угрозу жизни и здоровью.
Например, дверь эвакуационного выхода была заблокирована, на путях эвакуации — сгораемая отделка пола и стен, не установлена система пожарной сигнализации, отсутствовали огнетушители и другие нарушения.
«Граждане, проживающие в приюте, с учетом их волеизъявления, переведены в краевые государственные учреждения социального обслуживания». — сообщили в прокуратуре.
Пока устраняются нарушения, приют не работает.