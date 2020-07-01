Прокуратура добилась закрытия алтайского приюта

В Романовском районе Алтайского края с помощью прокуратуры удалось закрыть центр социальной помощи «Приют». В учреждении нарушали санитарные требования и правила пожарной безопасности, рассказали в пресс-центе надзорного ведомства.

Условия, в которых находились пожилые постояльцы частного приюта, предоставляли угрозу жизни и здоровью.

Например, дверь эвакуационного выхода была заблокирована, на путях эвакуации — сгораемая отделка пола и стен, не установлена система пожарной сигнализации, отсутствовали огнетушители и другие нарушения.

«Граждане, проживающие в приюте, с учетом их волеизъявления, переведены в краевые государственные учреждения социального обслуживания». — сообщили в прокуратуре.

Пока устраняются нарушения, приют не работает.