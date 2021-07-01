Прокуратура матом прокомментировала проверку сибирской дороги после звонка президенту

В Красноярском крае прокуратура организовала проверку после жалобы местной жительницы президенту России Владимиру Путину на затопленную дорогу, сообщает « Проспект Мира ».

Напомним, 30 июня Путин в ходе «Прямой линии» отвечал на вопросы жителей страны. Жительница поселка Боровое пожаловались на плохие дороги и показала полностью залитый водой проезд.

«Проблема дорог известна, к 2024 году половину региональных трасс приведут в порядок», — ответил президент.

По конкретной ситуации Путин обещал «переговорить с губернатором Уссом», чтобы поддержать ремонт из регионального или федерального бюджетов.

На жалобу отреагировала красноярская прокуратура — начала проверку и выехала для осмотра затопленной дороги.

«Организована проверка информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к поселку Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления. При наличии оснований прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер», — говорится в сообщении.

Примечательно, что ведомство изначально опубликовало видео, на котором сотрудник осматривает затопление и нецензурно комментирует начало проверки.

«Вот так вот, (блин), дозвонились, да?» — сказал за кадром, судя по всему, сотрудник ведомства.

Видео быстро удалили и заменили другим, но оперативность оказалась недостаточной для того, чтобы на него не обратили внимание СМИ.