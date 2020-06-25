Прокуратуру заинтересовали коммунальные проблемы жителей «Сибирской Долины» в Барнауле

«При проведении проверки будет дана оценка качеству оказания услуг. В случае подтверждения нарушения прав граждан принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы на проблему с водой в поселке обратили внимание, жители были вынуждены выйти на трассу. Вечером 24 июня жители поселка перекрыли Змеиногорский тракт в районе садоводства «Прогресс».
«Бывшие застройщики, нынешний директор водоснабжающей организации „ВодСНАБ“ и его отец, устроили беспредел в поселке, говорится в обращении жителей „Сибирской долины“, опубликованном в Barnaul22. — Сети, которые с большим трудом определили в бесхозные, хочет захватить и овладеть единолично, так как имеет скважину и башню, которые изначально были присоединены к продаваемым участкам».