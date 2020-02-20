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Жизнь

Прокуратура наказала управляющие компании и чиновников Барнаула за равнодушие к снегу и сосулькам

После резкого недовольства жителей Барнаула состоянием придомовых территорий, а также наледью и сосульками на крышах домов, городская прокуратура провела большую проверку и выявила многочисленные нарушения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Сход снега с крыши.
Сход снега с крыши.
ССО.

По итогам проверки к ответственности привлечены руководители 19 управляющих компаний и комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Барнаула, который возглавляет Антон Бенс.

В ходе проверки выявлены многочисленные факты непринятия ответственными лицами своевременных мер по очистке крыш домов от снега и сосулек, придомовых территорий от наледи, что создает угрозу возможного схода снежного покрова, обрушения крыш, балконов, которые могут повлечь травмирование людей и причинение ущерба имуществу, — выносит вердикт прокуратура.

О том, какое именно последовало наказание, на сайте прокуратуры, к сожалению, не сообщается. Возможно, дело ограничилось предписанием «устранить нарушения». Но вряд ли барнаульцы будут удовлетворены такой формулировкой.

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