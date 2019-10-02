Прокуратура нашла нарушения в подготовке к отопительному сезону в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края проверила соблюдение законов при подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду. Оказалось, не везде все прошло гладко.

Объекты должны были быть готовы к работе в отопительный сезон до 15 сентября, но далеко не все муниципалитеты и теплоснабжающие организации уложились в срок.

Прокуроры выявили отсутствие запасов топлива, электроэнергии на котельных, неудовлетворительное техническое состояние объектов теплоснабжения и тепловых сетей.

В частности, речь идет о Мамонтовском, Панкрушихинском, Солонешенском, Смоленском, Павловском, Третьяковском, Первомайском, Каменском, Чарышском, Благовещенском, Змеиногорском районах и Славгороде. Там не сформировали нормативный запас угля.

В Смоленском, Чарышском районах из-за задолженности теплоснабжающих организаций перед поставщиками остаются отключенными от электроэнергии 11 котельных.

«Длительное бездействие муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций по проведению ремонтных работ на объектах ЖКХ, устранению нарушений при эксплуатации таких объектов, препятствующих получению паспортов готовности к отопительному сезону 2019 — 2020 года, явилось основанием для направления прокурорами городов и районов края в суды 13 исковых заявлений, внесения 10 представлений», — уточняют в надзорном ведомстве.

Устранение нарушений прокуроры взяли на контроль.