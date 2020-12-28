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Жизнь

Прокуратура нашла нарушения в работе мусорных регоператоров в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края обнаружила нарушения в работе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мусор Рубцовска.
Мусор Рубцовска.
rubadm.ru

В регионе не соблюдаются графики вывоза мусора и не хватает контейнеров и площадок накопления ТКО.

«Региональными операторами не исполняются обязанности по обслуживанию населения во всех населенных пунктах края, зачастую не соблюдается периодичность вывоза ТКО, за что по постановлениям органа жилищного надзора они привлекались к ответственности», — говорится в сообщении.

Также ведомство прогнозирует «неблагоприятные последствия», которые связаны с отсутствием в крае мусороперерабатывающих комплексов.

Прокуратура запланировала новые проверки регоператоров, а также работу с местными властями для решения проблем.

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