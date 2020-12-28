Прокуратура нашла нарушения в работе мусорных регоператоров в Алтайском крае

В регионе не соблюдаются графики вывоза мусора и не хватает контейнеров и площадок накопления ТКО.

«Региональными операторами не исполняются обязанности по обслуживанию населения во всех населенных пунктах края, зачастую не соблюдается периодичность вывоза ТКО, за что по постановлениям органа жилищного надзора они привлекались к ответственности», — говорится в сообщении.