Прокуратура нашла серьезные нарушения с водоснабжением в алтайском городе

В отношении местного водоканала возбудили дело об административном правонарушении, в адрес директора внесли представление об устранении нарушений.
Кроме того, в 2019 — 2020 году износ сетей стал причиной 331 аварии на системе водоснабжения, при этом, в нарушение требований законодательства администрация Змеиногорска меры по капитальному ремонту объектов водоснабжения города не принимает, отмечают в краевой прокуратуре.
Обязать чиновников провести ремонт решили через суд.
Как сообщалось ранее, отсутствие воды объясняли так: «Водозабор не справляется, так как жители ведут большой разбор воды».