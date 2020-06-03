Прокуратура нашла серьезные нарушения с водоснабжением в алтайском городе

Прокуратура усмотрела нарушения при оказании услуг водоснабжения в Змеиногорске. Почти 2 тысячи человек оставались без воды дольше, чем это возможно.

В отношении местного водоканала возбудили дело об административном правонарушении, в адрес директора внесли представление об устранении нарушений.

Кроме того, в 2019 — 2020 году износ сетей стал причиной 331 аварии на системе водоснабжения, при этом, в нарушение требований законодательства администрация Змеиногорска меры по капитальному ремонту объектов водоснабжения города не принимает, отмечают в краевой прокуратуре.

Обязать чиновников провести ремонт решили через суд.

Как сообщалось ранее, отсутствие воды объясняли так: «Водозабор не справляется, так как жители ведут большой разбор воды».