Прокуратура нашла в Алтайском крае бесхозный лес

Прокурор Троицкого района Алтайского края добивается признания незаконным бездействия районной администрации, не поставившей на учет бесхозные лесные участки. На эти участках происходит незаконная рубка, территория захламляется, а муниципальный контроль отсутствует. В администрации, однако, с требованием прокуратуры не согласны.

Горит и захламляется

Незаконная рубка деревьев была выявлена в Петровском лесничестве Троицкого района. В прокуратуре отметили, что до начала уголовного преследования по этом факту надо определить собственника лесных участков и размер ущерба.

В лесу обнаружили бытовой мусор, захламление ветровальными и буреломными деревьями и свалку отходов овса, из-за которой прекратился рост деревьев на землях сельхозназначения. Более того, «овсяная» свалка загорелась.

Мусор , свалка. barnaul.org

Поставьте на учет

В прокуратуре выяснили: лесные участки не относятся к государственному лесфонду. И потребовали от администрации района поставить их на учет и разработать административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории района.

В администрации района с требованием не согласились. Там полагали, что лесные участки вовсе не бесхозяйные — они относятся к лесному фонду и находятся в федеральной собственности.

Летом 2020 года Троицкий райсуд признал незаконным бездействие администрации. Но в краевом суде решение отменили, так как аудиозапись одного протокола судебного заседания оказалась неполной.

17 ноября дело направили в Троицкий райсуд на новое рассмотрение.