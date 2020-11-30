Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -12°C
Жизнь

Прокуратура нашла в Алтайском крае бесхозный лес

Прокурор Троицкого района Алтайского края добивается признания незаконным бездействия районной администрации, не поставившей на учет бесхозные лесные участки. На эти участках происходит незаконная рубка, территория захламляется, а муниципальный контроль отсутствует. В администрации, однако, с требованием прокуратуры не согласны.

Незаконная рубка леса.
Незаконная рубка леса.
Минприроды АК. Официальный сайт.

Горит и захламляется

Незаконная рубка деревьев была выявлена в Петровском лесничестве Троицкого района. В прокуратуре отметили, что до начала уголовного преследования по этом факту надо определить собственника лесных участков и размер ущерба.

В лесу обнаружили бытовой мусор, захламление ветровальными и буреломными деревьями и свалку отходов овса, из-за которой прекратился рост деревьев на землях сельхозназначения. Более того, «овсяная» свалка загорелась.

Мусор, свалка.
Мусор, свалка.
barnaul.org

Поставьте на учет

В прокуратуре выяснили: лесные участки не относятся к государственному лесфонду. И потребовали от администрации района поставить их на учет и разработать административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории района.

В администрации района с требованием не согласились. Там полагали, что лесные участки вовсе не бесхозяйные — они относятся к лесному фонду и находятся в федеральной собственности.

Летом 2020 года Троицкий райсуд признал незаконным бездействие администрации. Но в краевом суде решение отменили, так как аудиозапись одного протокола судебного заседания оказалась неполной.

17 ноября дело направили в Троицкий райсуд на новое рассмотрение.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость