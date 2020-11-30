Прокуратура нашла в Алтайском крае бесхозный лес

Горит и захламляется
Незаконная рубка деревьев была выявлена в Петровском лесничестве Троицкого района. В прокуратуре отметили, что до начала уголовного преследования по этом факту надо определить собственника лесных участков и размер ущерба.
В лесу обнаружили бытовой мусор, захламление ветровальными и буреломными деревьями и свалку отходов овса, из-за которой прекратился рост деревьев на землях сельхозназначения. Более того, «овсяная» свалка загорелась.
Поставьте на учет
В прокуратуре выяснили: лесные участки не относятся к государственному лесфонду. И потребовали от администрации района поставить их на учет и разработать административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории района.
В администрации района с требованием не согласились. Там полагали, что лесные участки вовсе не бесхозяйные — они относятся к лесному фонду и находятся в федеральной собственности.
Летом 2020 года Троицкий райсуд признал незаконным бездействие администрации. Но в краевом суде решение отменили, так как аудиозапись одного протокола судебного заседания оказалась неполной.
17 ноября дело направили в Троицкий райсуд на новое рассмотрение.