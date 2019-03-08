Жители многоквартирного дома в Барнауле шесть лет живут с дырявой крышей

Жители многоквартирного дома № 106 на улице Антона Петрова в Барнауле шесть лет живут с дырявой крышей, сообщает организация «Гражданский патруль». Из-за этого барнаульцы вынуждены жить в сырых квартирах, а конструкция дома ухудшается.

Жители многоквартирного дома обратились за помощью в общественную правозащитную организацию «Гражданский патруль». Дело в том, что Железнодорожный районный суд Барнаула еще в 2013 году обязал администрацию города выполнить капитальный ремонт пятиэтажки, однако органы власти проигнорировали решение суда. На запрос общественников в администрации ответили, что необходимо перенести сроки ремонта.

«Сообщаем, что постановлением администрации города определены критерии отбора предложений для включения в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет бюджета города. Учитывая сумму баллов, сложившихся в отношении данного дома, принято решение о переносе разработки проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта на 2020−2021 годы», — сказал «Гражданскому патрулю» заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Жильцы дома, построенного в 1967 году, опасаются, что отодвигать ремонт уже нельзя. Из-за того, что влага попадает сквозь дыры крыши в здание, от сырости страдают не только квартиры, но и конструкция дома. По мнению жителей, срочный ремонт кровли может продлить срок эксплуатации дома на десятки лет.

«За два года могут произойти существенные разрушения, которые могут причинить вред здоровью граждан. Также у нас нет гарантий, что в 2020 году снова не перенесут дату начала капремонта. В любом случае мы будем добиваться срочного проведения капитального ремонта, — сказал активист Игорь Берг.

Общественники направили заявление в прокуратуру Алтайского края. В обращении они попросили провести проверку в отношении председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула на предмет халатности.

«Прокуратурой Барнаула внесено представление председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства», — ответил прокурор Барнаула Владимир Елизаров.