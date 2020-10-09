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Жизнь

Прокуратура отреагировала на историю жительницы Барнаула на Первом канале

Обстоятельства истории жительницы Барнаула, которая не может получить медпомощь в поликлинике, изучат в прокуратуре Алтайского края. Ранее об этом стало известно из эфира программы «Время покажет» на Первом канале.

Поликлиника №14 Барнаула.
Поликлиника №14 Барнаула.
yandex.ru/maps

Из сюжета следовало, что женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции три дня не могла получить помощь в городской поликлинике № 14.

«Прокуратура региона незамедлительно приступила к проверке сведений о несоблюдении требований законодательства о здравоохранении при предоставлении медицинских услуг», — заявили в пресс-службе ведомства.

После проверки примут меры прокурорского реагирования в случае, если выявят нарушения закона.

В том же эфире профессор Сергей Калашников назвал ситуацию «на периферии» катастрофической.

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