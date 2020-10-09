Прокуратура отреагировала на историю жительницы Барнаула на Первом канале

Из сюжета следовало, что женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции три дня не могла получить помощь в городской поликлинике № 14.
«Прокуратура региона незамедлительно приступила к проверке сведений о несоблюдении требований законодательства о здравоохранении при предоставлении медицинских услуг», — заявили в пресс-службе ведомства.
После проверки примут меры прокурорского реагирования в случае, если выявят нарушения закона.
В том же эфире профессор Сергей Калашников назвал ситуацию «на периферии» катастрофической.