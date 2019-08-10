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Жизнь

Прокуратура проверяет ход «мусорной реформы» в Алтайском крае

В двух городах Алтайского края Славгороде и Яровом местные власти недостаточно внимания уделяют организации и проведению так называемой «мусорной реформы». Такой вывод можно сделать из сообщения ведомства, опубликованного на сайте.

Мусор в Яровом.
Мусор в Яровом.
Ольга для altapress.ru

В ходе проверки Славгородского округа работники прокуратуры установили, что чиновники уделили «недостаточное внимание вопросам организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО».

В частности площадки для сбора ТКО в многоквартирных домах созданы только в селе Пригородное. В частном секторе Славгорода и некоторых селах Славгородского района вывоз мусора осуществляется бестарным способом по графику, но в 23 селах он вообще не вывозится. Также там не созданы площадки (места) для накопления ТКО и крупногабаритного мусора.

В прокуратуре отмечают, что неоднократно вносились представления об устранении нарушений главам Славгорода и Ярового. Однако это ни к чему не привело.

«В этой связи Славгородским межрайонным прокурором в Славгородский городской и Яровской районный суды направлены иски к администрации г. Славгорода и администрации г. Яровое Алтайского края о возложении обязанности устранить нарушения законодательства, регулирующего вопросы обращения с ТКО, путем создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», — сообщается в пресс-релизе.

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