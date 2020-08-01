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Жизнь

Прокуратура требует организовать пляжи в Рубцовске после гибели троих детей на воде

Прокуратура Алтайского края направила в суд иск с требованием обязать власти Рубцовска создать пляж на стихийном месте купания, где в начале июля утонули трое детей, сообщает пресс-центр регионального ведомства.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Прокуратура завершила проведение проверки по факту гибели детей на реке Алей.

По данным ведомства, место, где произошел несчастный случай, не предназначено для купания. Однако это не мешает местным жителям регулярно посещать этот дикий пляж.

Этому есть объяснение — в городе нет ни одной отвечающей правилам безопасности площадки для купания, «при том, что на реке в черте города образовано множество стихийных пляжей», сообщает ведомство.

Прокуратура приняла решение через суд обязать администрацию Рубцовска организовать обустройство пляжей. Исковое заявление находится на рассмотрении в городском суде.

Напомним, 7 июля вечером четверо детей пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Позднее спасатели обнаружили их тела. Детям было 8, 10 и 16 лет.

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