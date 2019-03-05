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Жизнь

Прокуратура требует реконструировать путепровод на Новом рынке в Барнауле

В Барнауле после проверки прокуратура требует мэрию города реконструировать путепровод через железнодорожные пути у Нового рынка, пишет сайт ведомства.

Мост на пр. Ленина в районе Нового рынка.
Мост на пр. Ленина в районе Нового рынка.
yandex.ru/maps

Ранее в связи с ненадлежащим содержанием путепроводов по проспекту Ленина через железнодорожные пути в районе ТРЦ «Пионер» прокуратура города вносила в администрацию представление об устранении нарушений законодательства при эксплуатации мостовых сооружений.

Однако нарушения не устранили, в декабре 2018 года прокуратура предъявила иск и обязала органы местного самоуправления реконструировать путепроводы.

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил исковое заявление. В ведомстве отмечают, что вопрос приведения в надлежащее техническое состояние мостовых сооружений в границах городского округа остается на контроле в прокуратуре города.

Напомним, ранее специалисты оценили расширение путепровода на главной магистрали Барнаула в 1 миллиард рублей.

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