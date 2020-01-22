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Жизнь

Прокуратура увидела сотню нарушений в том, как убирают снег в Барнауле

В Барнауле прокуроры, ГИБДД и общественники провели рейд по улицам и дворам города. Проверяющие нашли многочисленные нарушения требований ГОСТ при уборке снега не только на второстепенных улицах, но и центральных магистралях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Барнаул. Очистка снега.
Барнаул. Очистка снега.
Анна Зайкова.

На 121 участке улиц обнаружили накат, колейность, наледь, снежные валы, сужение проезжей части.

В частности, на пр. Красноармейском, Ленинском, Комсомольском, Строителей, Калинина, ул. Павловский тракт, Северо-Западная, Матросова, Юрина, Г. Исакова, Попова, А. Петрова, Власихинская, Лазурная, Песчаная, Папанинцев, Чкалова, Ядринцева, в поселках Центральный, Южный, Борзовая Заимка, Бельмесево и других.

Существенно затруднен проход по тротуарам и пешеходным переходам. Особо сложная ситуация во дворах и внутриквартальных проездах, городских поселках и селах.

«При этом достаточных мер органами местного самоуправления, МБУ „Автодорстрой“ не предпринято», — резюмировал прокурор города Владимир Елизаров.

В администрацию города внесли представления об устранении нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, возбуждено пять административных производств в отношении начальников дорожно-эксплуатационных участков «Автодорстроя».

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