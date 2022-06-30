30 июня
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Жизнь

Прокуратура взыщет с экс-ректора АлтГУ деньги за перелеты бизнес-классом

Месяц назад Центральный районный суд Барнаула отказал прокуратуре в удовлетворении иска о взыскании с президента АлтГУ Сергея Землюкова 516 тыс. рублей. Однако 23 июня жалоба поступила снова. На этот раз правоохранители решили добиться своего.

Сергей Землюков
Сергей Землюков
Анна Зайкова

Будучи президентом вуза, Землюков летал в командировки бизнес-классом за счет Алтайского госуниверситета. Разрешение на это ему давали только в 2011 году, когда он еще был ректором. Президент своим привычкам изменять не стал и весь 2021 год путешествовал в первых рядах самолета.

Это вскрылось в ходе прокурорской проверки. За год президент налетал более чем на 600 тыс. рублей.

В АлтГУ в апреле 2022 года попытались сгладить ситуацию, разрешив президенту и ректору летать первым классом.

Когда 23 мая прокуратура подала иск в Центральный районный суд, взыскивать ничего не стали. Хотя и насчитали, что Сергей Землюков потратил на 516 тыс. рублей «первоклассные» перелеты.

23 июня, через месяц, прокуратура снова подала жалобу, на этот раз на решение первой инстанции.

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