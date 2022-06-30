Прокуратура взыщет с экс-ректора АлтГУ деньги за перелеты бизнес-классом

Месяц назад Центральный районный суд Барнаула отказал прокуратуре в удовлетворении иска о взыскании с президента АлтГУ Сергея Землюкова 516 тыс. рублей. Однако 23 июня жалоба поступила снова. На этот раз правоохранители решили добиться своего.

Будучи президентом вуза, Землюков летал в командировки бизнес-классом за счет Алтайского госуниверситета. Разрешение на это ему давали только в 2011 году, когда он еще был ректором. Президент своим привычкам изменять не стал и весь 2021 год путешествовал в первых рядах самолета.

Это вскрылось в ходе прокурорской проверки. За год президент налетал более чем на 600 тыс. рублей.

В АлтГУ в апреле 2022 года попытались сгладить ситуацию, разрешив президенту и ректору летать первым классом.

Когда 23 мая прокуратура подала иск в Центральный районный суд, взыскивать ничего не стали. Хотя и насчитали, что Сергей Землюков потратил на 516 тыс. рублей «первоклассные» перелеты.

23 июня, через месяц, прокуратура снова подала жалобу, на этот раз на решение первой инстанции.