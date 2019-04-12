Прокуратура заставила власти Барнаула переселить женщину-инвалида из ветхого жилья

Прокуратура Барнаула провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее социальных прав. Женщина с III группой инвалидности пожаловалась на невыносимые условия в аварийном жилье.

Вместе с мужем-пенсионером горожанка долгое время жила в доме на ул. Декабристов. В 2014 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны были переселить до 17 октября 2016 года, однако до последнего времени этот вопрос оставался нерешенным.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также сохранность имущества женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Прокурор Барнаула от ее имени исковое заявление в суд к комитету ЖКХ и администрации города. Суд обязал власти обеспечить инвалида благоустроенным жильем взамен аварийного. Семья уже переехала в новую благоустроенную квартиру, предоставленную по договору социального найма.