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Жизнь

Прокуратура заставила власти Барнаула переселить женщину-инвалида из ветхого жилья

Прокуратура Барнаула провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее социальных прав. Женщина с III группой инвалидности пожаловалась на невыносимые условия в аварийном жилье.

Ветхая недвижимость.
Ветхая недвижимость.
Михаил Хаустов

Вместе с мужем-пенсионером горожанка долгое время жила в доме на ул. Декабристов. В 2014 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны были переселить до 17 октября 2016 года, однако до последнего времени этот вопрос оставался нерешенным.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также сохранность имущества женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Прокурор Барнаула от ее имени исковое заявление в суд к комитету ЖКХ и администрации города. Суд обязал власти обеспечить инвалида благоустроенным жильем взамен аварийного. Семья уже переехала в новую благоустроенную квартиру, предоставленную по договору социального найма.

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