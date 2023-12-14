14 декабря
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Жизнь

Прокуратура проверит, почему текут крыши многоэтажек в Барнауле и Новоалтайске

Жители двух многоквартирных домов в Барнауле и Новоалтайске попали в бюрократический круговорот событий. И всё — из-за протекающих крыш.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Дмитрий Лямзин

Два дома объединяет одна проблема — невозможность за счет средств капремонта отремонтировать текущие крыши. Отчаявшись найти решение, жители домов пришли с жалобами к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, крыши в домах текут не первый год, а в случае с новоалтайским домом — 8 мкрн., 32, проблема уже "отпраздновала" своё десятилетие!

Жильцы не сидели, сложа руки, провели экспертизу, собрание, составили смету. Барнаульцы (ул. Глушкова, 38) подняли и тариф на капремонт. Однако эти усилия горожан не приводят к нужному результату, вместо ремонта люди получают в ответ лишь обещания.

Интересный бюрократический круговорот событий получился: дом включили в программу на 2024 год на основании проведённой экспертизы, собрания собственников и повышения тарифа, — отмечает Александр Терентьев. — Но чиновники решили перенести срок ремонта на 2025-й г. А когда граждане пожаловались, им выдали разъяснение, что для ремонта дома в более ранние сроки нужны опять протокол собрания, решение об увеличении взноса и, конечно, экспертиза.

"Эту игру в глухой телефон пора заканчивать", – возмутился депутат Госдумы.

Депутатские обращения сразу по двум жалобам о проблеме капремонта многоквартирных домов направлены прокурору Алтайского края Антону Герману.

Немного цифр:

Общая стоимость работ по капремонту многоквартирников в Алтайском крае — более 200 млрд руб., при этом текущее годовое начисление составляет 2,6 млрд руб. Цифры показывают, что за 30 лет действия программы представляется невероятным ее исполнение без подключения господдержки.

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