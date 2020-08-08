Прокуроры проверили речные порты в Алтайском крае и оштрафовали хозяина «Заречья»

Несколько нарушений нашли транспортные прокуроры при проверках стоянок маломерных судов в Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство установило факты несоблюдения порядка выпуска маломерных судов в плавание, ненадлежащего ведения учета приписного флота, оповещения судоводителей о прогнозе погоды и навигационной обстановке на водных объектах.

Кроме того, на базах нашли не зарегистрированные в установленном порядке маломерные суда. Их уже поставили на учет. Также исправили несколько других нарушений.

Руководству организаций внесли представления.

Руководители компании «Заречье клуб» и некоммерческого партнерства «ЛС «Нептун» получили штрафы за незарегистрированные катера, добавили в ведомстве.