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Жизнь

Прокуроры проверили речные порты в Алтайском крае и оштрафовали хозяина «Заречья»

Несколько нарушений нашли транспортные прокуроры при проверках стоянок маломерных судов в Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Загородный комплекс "Заречье".
Загородный комплекс "Заречье".
Фото предоставлено ООО "ЖБИ Сибири"

Надзорное ведомство установило факты несоблюдения порядка выпуска маломерных судов в плавание, ненадлежащего ведения учета приписного флота, оповещения судоводителей о прогнозе погоды и навигационной обстановке на водных объектах.

Кроме того, на базах нашли не зарегистрированные в установленном порядке маломерные суда. Их уже поставили на учет. Также исправили несколько других нарушений.

Руководству организаций внесли представления.

Руководители компании «Заречье клуб» и некоммерческого партнерства «ЛС «Нептун» получили штрафы за незарегистрированные катера, добавили в ведомстве.

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