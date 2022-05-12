Пролезть в дырочку. Как в Барнауле встретили первый будний вечер после закрытия моста возле ТЦ «Пионер»

Путепровод в районе Нового рынка закрыли 10 мая. Уже тогда на ул. Пионеров и пр. Калинина образовались протяженные пробки. Утро следующего дня прошло в обычном режиме — власти перекрыли движение только по одной половине моста. А вот начиная с обеда автолюбители и пассажиры автобусов в полной мере вкусили все прелести новой жизни без моста. Корреспонденты altapress.ru отправились в самые «горячие» точки, чтобы оценить масштаб транспортного коллапса.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.

Инспекторы и пешеходы

Вечером 11 мая на пр. Ленина в районе ТЦ «Пионер» на удивление свободно. Здесь до сих пор дежурят сотрудники ДПС. Раздается свисток — очередной пешеход решает срезать путь и направляется прямо к кольцевой траншее, вырытой для будущего разворотного трамвайного кольца.

«Как же вы через канаву полезете? Пройдите чуть дальше, там, где повыше немного», — обратился к молодой девушке сотрудник ДПС, заметивший, как та пытается преодолеть довольно глубокую траншею.

Люди еще не привыкли к новому пешеходному переходу с оранжевыми полосами — его оборудовали на время проведения строительных работ. Однако есть и те, кто не прочь пройти через территорию для разворотного кольца, экономя время.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции не дремлют. Инспектор рассказывает: пока автовладельцы ведут себя спокойно, не нарушают правил и терпеливо сворачивают направо — с пр. Ленина на ул. Пионеров.

«На данном участке все спокойно. Проспект Ленина не загружен, весь транспорт идет в объезд к пр. Калинина. В целом, все нормально. Автовладельцы видят временные знаки, сбавляют скорость, смотрят по сторонам и быстрее реагируют на пешеходов», — отметил замкомандира взвода Госавтоинспекции, показывая на главный барнаульский проспект.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

Полицейский добавил: пешеходы тоже ведут себя осторожно. Новый переход не регулируемый — светофор в этом месте отключен, поэтому люди не выходят на проезжую часть, пока не убедятся, что машин нет.

Сигналы регулировщиков в реале

Светофор на повороте на ул. Пионеров тоже отключен. У пешеходов теперь приоритет, поэтому автомобили должны сначала пропустить людей, а уже потом ехать дальше.

«Не стоим, переходим», — командует один из сотрудников Госавтоинспекции зазевавшимся пешеходам. Горожане еще не привыкли к новым правилам и растерянно стоят у перехода.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

Тем временем на ул. Пионеров образуется пробка из машин и небольших грузовиков. На перекрестке с пр. Калинина она уплотняется. Несмотря на светофор, здесь работают четверо регулировщиков. Но все ли автолюбители помнят значения их жестовых сигналов? Пока поток стоит на месте, обращаемся с вопросом к автоледи. Ксения с улыбкой отвечает: «Конечно, помню. В них нет ничего сложного». Она отметила, что пока день на дорогах Барнаула прошел терпимо. В пробку попала первый раз. Однако не все разделяют ее оптимизм.

«Слов нет — одни маты…»

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

«Это просто звиздец… Мне сегодня весь день пришлось мотаться по пр. Калинина и в районе моста на пр. Ленина. В пробках с обеда. Вечером же вообще какой-то мрак начался. Помню что-то похожее, когда Медведев приезжал. Но коллапс был всего один день, а сейчас придется так жить почти два года. Слов нет — одни маты…», — поделился эмоциями таксист Сергей, приправляя сказанное крепкими словечками.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

Чуть позади перед перекрестком в пробке стоит легковушка Дениса.

«Все стоит. Представьте, сколько времени придется каждый день тратить на поездки. Подобных пробок раньше не было. Они, конечно, собирались, но не такие. Сейчас же все стоит колом», — рассказал мужчина.

Отметим, что сейчас на улицах становится все больше самокатчиков и велосипедистов. «Ловим» одного из них. Дмитрий — ученик старших классов. Он постоянно ездит по городу на велосипеде, поэтому для парня транспортный коллапс из-за закрытия моста — не проблема. Сложности бывают только с водителями, и то редко.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

«Конфликты на дорогах бывают, но редко. Я соблюдаю правила дорожного движения. Стараюсь не подрезать пешеходов. Однажды меня подрезала машина, которая ехала на красный свет. Ничего, обошлось», — вспомнил подросток.

Отметим, что сотрудники ДПС дежурят на только в районе путепровода, но и на пл. Октября. В час пик здесь (по направлению к пр. Калинина) тоже образовалась плотная пробка. Инспекторы следят за тем, чтобы машины не заезжали на пешеходный переход, когда останавливаются на красный сигнал светофора.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

«Наверное, мы рано или поздно привыкнем к пробкам. Но как подумаешь о том, что это будет длиться полтора года», — задумчиво сказала Елена. Она сидит за рулем красного седана и смотрит на длинную череду машин впереди.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.