Пром-ателье для строителей, аграриев и промышленников

Современное промышленное ателье — так можно назвать барнаульское предприятие « Металл Строй » , которое оказывает услуги в области металлообработки. Что сегодня компания предлагает строительному рынку, рассказывает технический директор Алексей Цайтлер .

— С чего начиналась ваша компания , и с чем был связан ее рост?

— Началось все с художественной ковки. В 2003 году это было популярное направление. Постепенно от частных заказов стали переходить на работу с юрлицами и, в частности, со строительными компаниями.

Стандартный жилой дом сегодня — это, так или иначе, коробка, где индивидуальность создается обрамлением. Балконы, двери, перила и лестницы, ограждения, элементы кровли и водостоков. Именно эти элементы делают облик здания законченным. Это как с деревянным зодчеством в старых кварталах. На бревна мы редко обращаем внимание, но на резьбу наличников — всегда.

Для компании важно, чтобы наши изделия вызывали у жителей приятное ощущение качества, надежности, эстетической безупречности. Мы берем комплексные подряды, которые имеют архитектурную составляющую, и производим полный цикл работ по металлу. Это разные виды сварки, лазерной и плазменной резки, гибки, рубки листового металла на высокоточной гильотине, сверления, грунтовки и полимерного покрытия металла.

И нередко мы предлагаем менее дорогие, но эффектные решения, чем те, которые изначально закладывались в проект.

— Есть в городе такие примеры?

— Они есть не только в Барнауле и крае, но и за его пределами. Металлоконструкции, которые вы сегодня видите на фасадах, в благоустройстве дворовых территорий, на детских площадках одного из крупнейших алтайских застройщиков «Жилищной инициативы», производятся в цехах нашего предприятия.

— Чем промышленное ателье отличается от «гаражной» компании , где нередко можно встретить настоящих Кулибиных?

— Разница — в высоких инженерных компетенциях и в том, что изготовление идет на современном оборудовании, аналогов которого нет в Сибири. Плюс мы располагаем собственным конструкторским отделом, в котором работает восемь высококвалифицированных специалистов.

Коллектив барнаульского предприятия «Металл Строй». Фото Дмитрия Лямзина.

— Как вы планируете развиваться на рынке стройиндустрии?

— Мы, безусловно, останемся на рынке жилищного строительства.

Кроме того, полагаю, что экономическая и политическая ситуация будет способствовать появлению заказов на строительство промышленных объектов. Мы локализовали у себя весь производственный цикл и готовы предложить клиентам изготовление металло-каркасов под ключ.

Еще одно направление, как и положено в ателье, — срочное изготовление деталей для ремонта строительной и сельхозтехники. Инструментальное производство дает возможность быстро изготовить ремонтные детали и узлы к тракторам, бульдозерам, кранам и другой технике.

— Вы активно занимаетесь 3D-инжинирингом. Это тоже в логике промышленного ателье?

— Это один из наиболее востребованных участков инструментального производства, особенно сейчас в условиях санкционной войны. К нам обращаются компании, которым нужно повторить какую-то специфичную форму, создать мастер-модель для отливки.

По большей части это штучная работа. И в этом ежедневный вызов профессиональному мастерству, нашим компетенциям. И это безумно интересно. Люди постоянно в драйве, работают не от звонка, а на результат. Отсюда — любовь к техническому прогрессу.

Контактные данные:

Барнаул, улица Э. Алексеевой, 94

Телефон: 8 (3852) 33-33-10

Телефон: +7 963−537−00−44

Е-mail: ms-klient@list.ru

Сайт: www.metallstroy-barnaul.ru

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