6 марта
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Жизнь

Промерз грунт: у барнаульцев все еще нет холодной воды. Время устранения повреждений

Росводоканал Барнаул продолжает устранять повреждение по адресу ул. Северо-Западная, 33а.

Вода течет из водопроводного крана.
Вода течет из водопроводного крана.
Фото: ru.freepik.com, автор user3802032.

Отмечается, что работы осложняет большое количество коммуникаций, в том числе электрических кабелей. А также необходимо отогревать грунт из-за его промерзания.

Холодной воды нет по следующим адресам:

ул. Северо-Западная, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41.

Автоцистерна находится по адресу ул. Северо-Западная, 29.

Ориентировочное время устранения повреждений — 17:00.

Ранее сообщалось, что в барнаульских Затоне и Спутнике отключили воду из-за плановых работ.

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