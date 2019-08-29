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29 августа
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Жизнь

Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон

Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. «Московский комсомолец» решил найти продавца прохладного лакомства — но она пропала вместе с тележкой, сообщает издание.

Владимир Путин покупает мороженое на авиасалоне МАКС.
Владимир Путин покупает мороженое на авиасалоне МАКС.
kremlin.ru

Другие продавцы ее не знают. Форма у местных мороженщиц другая — голубого цвета, а у продавца Путина — синяя. Отличаются и холодильники — только у «президентской» мороженщицы есть витрина.

Также на МАКС-2019 не продают вологодский пломбир и «Коровку из Кореновки», которые купил Путин при визите, пишет polit.ru. И отдал «на память» сдачу.

Два года назад на авиасалоне та же самая женщина продала мороженое президенту.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление одной и той же мороженщицы «для Путина»: «Мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, и торгующие мороженым тоже. Но я не знаю, эта та же продавщица или нет, это вопрос не к нам».

Дубль-покупку мороженого президентом СМИ уже назвали Ice cream show.

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