Пропавшего на границе Алтайского края мужчину на снегоходе нашли мертвым

Подробности гибели мужчины не известны.
В последний раз он выходил на связь 28 января. Известно, что мужчина передвигался на снегоходе «Буран».
Пропавший на границе Алтайского края и Новосибирской области 47-летний Алексей Ухин найден мертвым. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
Подробности гибели мужчины не известны.
В последний раз он выходил на связь 28 января. Известно, что мужчина передвигался на снегоходе «Буран».
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