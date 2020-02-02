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Жизнь

Пропавшего на границе Алтайского края мужчину на снегоходе нашли мертвым

Пропавший на границе Алтайского края и Новосибирской области 47-летний Алексей Ухин найден мертвым. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

МЧС, снегоходы.
МЧС, снегоходы.
22.mchs.gov.ru

Подробности гибели мужчины не известны.

В последний раз он выходил на связь 28 января. Известно, что мужчина передвигался на снегоходе «Буран».

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