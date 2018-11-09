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Жизнь
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Пропавший экс-кандидат в депутаты Госдумы от Алтайского края объяснил свое исчезновение

Экс-кандидат в депутаты Госдумы от Алтайского края Александр Зонов, пропавший в Крыму, вышел на связь и рассказал, почему исчез, пишет «Банкфакс».

Александр Зонов с собакой.
Александр Зонов с собакой.
instagram.com/zonovalexander

Александр Зонов рассказал, что был вынужден исчезнуть, не предупредив даже свою семью, «в целях собственной безопасности». Из его объяснений следует, что на территории пляжного городка он получал угрозы в свой адрес.

Мужчина извинился перед теми, кто волновался из-за его исчезновения. Александр Зонов отметил, что он не мог поступить иначе. Экс-кандидат в депутаты добавил, что вернется назад только когда поймет, что ему больше ничего не угрожает.

Напомним, мужчина пропал 6 ноября. Его брат рассказал, что тот мог стать пленником человека, с которым случился конфликт.

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