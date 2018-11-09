Пропавший экс-кандидат в депутаты Госдумы от Алтайского края объяснил свое исчезновение

Экс-кандидат в депутаты Госдумы от Алтайского края Александр Зонов, пропавший в Крыму , вышел на связь и рассказал, почему исчез, пишет «Банкфакс».

Александр Зонов рассказал, что был вынужден исчезнуть, не предупредив даже свою семью, «в целях собственной безопасности». Из его объяснений следует, что на территории пляжного городка он получал угрозы в свой адрес.

Мужчина извинился перед теми, кто волновался из-за его исчезновения. Александр Зонов отметил, что он не мог поступить иначе. Экс-кандидат в депутаты добавил, что вернется назад только когда поймет, что ему больше ничего не угрожает.

Напомним, мужчина пропал 6 ноября. Его брат рассказал, что тот мог стать пленником человека, с которым случился конфликт.