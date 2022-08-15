Пропавший в ДНР алтайский общественник опознан и признан погибшим

На этой неделе в Барнаул будет доставлено тело заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. Об этом altapress.ru сообщили сразу два источника. Ранее появилась информация, что общественник пропал в ДНР, и родственники не знают, что с ним случилось.

Как стало известно, теперь алтайский общественник официально признан погибшим. Его опознали по черепу. Тело Евгения Новикова должны доставить в Барнаул, похороны могут пройти уже на этой неделе.

Напомним, в июле Евгений Новиков отправился в Донецкую народную республику с гуманитарной миссией и пропал. После этого его родственники начали поиски, обращались ко всем через соцсети.

Объявление было написано от имени сестры Евгения Новикова.

«Пропал после обстрела 10 июля под Шахтерском. На сегодня статус „пропал без вести“. Буду благодарна за любую информацию, контакты», — сообщают в тексте поста.

При этом знакомые Евгения Новикова отмечали, что он не в первый раз находился в зоне боевых действий, и проблемы со связью иногда случались.