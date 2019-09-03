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Жизнь

Пропавшую в четыре года жительницу Белоруссии нашли в Москве спустя 20 лет

В Москве нашли белорусскую девушку, которая 20 лет назад, будучи четырехлетним ребенком, потерялась во время поездки с родителями на вечерней электричке Минск — Осиповичи.

Семья воссоединилась 20 лет спустя.
Семья воссоединилась 20 лет спустя.
Стоп-кадр YouTube

Тогда родители искали ее по всем станциям и в округе. Белорусская милиция предпринимала масштабные усилия по поиску ребенка — искали в поездах, на вокзалах и станциях, фотографии Юли и ее приметы были направлены во все райотделы. Но ни одной зацепки не было. Поисковая операция не увенчалась успехом.

В наши дни 24-летний молодой человек решил помочь найти родственников своей знакомой Юлии, которая является сиротой и воспитывалась в интернате, а затем в приемной семье.

Он нашел в сети по ключевым словам «девочка Юля», «4 года» публикации о той старой истории и понял, что многое из рассказов девушки совпадает, даже шрам на лбу, пишет «МК». И обратился в оперативно-розыскной отдел милиции, сотрудники которого связались с девушкой:

Юлия вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 99-м ее нашли на ж/д станции в Рязани. Оперативно оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства.

В итоге Специалисты Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы. Их родство подтвердилось на 99,999%.

Неделю назад все участники этой истории встретились на территории Белоруссии. Мама сейчас вспоминает, что через два года после исчезновения ребенка они с отцом переехали подальше от ж/д станций — настолько невыносимо было смотреть на поезда, сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.

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