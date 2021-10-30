Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

1 Куда жителям края запрещено ходить без QR-кодов?
С 30 числа без сканируемого кода, справки о вакцинации или перенесенном ковиде нельзя посещать торгово-развлекательные центры.
Чтобы попасть в общественные места, нужен один из следующих документов:
- действующий QR-код с сайта «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. А заменить его можно бумажной справкой о пройденной вакцинации;
- QR-код, подтверждающий, что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад;
- медотвод, который выдают пациентам с противопоказаниями к привике. А также приложенный к нему ПЦР-тест, полученный не раньше чем за 72 часа.
QR-код. Коронавирус.
ССО.
2 Куда еще нельзя будет без QR-кода?
Позже, 15 ноября, вход без QR-кодов запретят:
- театры и кинотеатры;
- цирки и концертные залы;
- учреждения клубного типа;
- бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты;
- учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха;
- санатории и круглогодичные детские лагеря;
- объекты общественного питания.
Добавим, что «пункты» питания (кроме тех, которые работают на вынос) обяжут соблюдать комендантский час. В них не будут осуществлять продажи с 23:00 до 06:00.
В аптеке.
Анна Зайкова
3 Куда можно без QR-кода?
Без подтверждения вакцинации можно в:
- аптеки;
- продуктовые точки розничной торговли, с которыми заключены договоры на оказание услуг.