Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

2 Куда еще нельзя будет без QR-кода?

Позже, 15 ноября, вход без QR-кодов запретят:

театры и кинотеатры;

цирки и концертные залы;

учреждения клубного типа;

бассейны , фитнес-клубы и спортивные объекты;

фитнес-клубы и спортивные объекты; учреждения досуга , гостиницы , пансионаты , дома и базы отдыха;

гостиницы пансионаты дома и базы отдыха; санатории и круглогодичные детские лагеря;

объекты общественного питания.

Добавим, что «пункты» питания (кроме тех, которые работают на вынос) обяжут соблюдать комендантский час. В них не будут осуществлять продажи с 23:00 до 06:00.