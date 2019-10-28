Пророчество Ванги: в предсказаниях слепой ясновидящей упоминается Россия и ее правитель

Ванга предвидела военный конфликт в Сирии, пишет piterburger.ru. Это «пугающая» новость, так как Ванга говорила, что после этого начнется Третья мировая война, а Европа будет полностью стерта с лица земли. Также прекратят свое существование США.

Поднебесная и звездолет

Также слепая ясновидящая предсказывала, что Китай станет мировой державой. И что будет изобретен транспорт, который сможет летать над землей.

О роли России

По словам провидицы, у России будут экономические проблемы. Однако в итоге правитель родом из РФ спасет мир.

О нефти

Ванга предрекала, что нефть потеряет свою значимость и со временем ее добыча прекратится. Вероятно, причиной этого станет открытие нового вида топлива, благодаря чему в отношениях между странами исчезнет агрессия. Миру — мир.

«Болгарский» феномен

31 января 1911 года родилась знаменитая болгарская провидица Ванга. Феномен её предсказаний до сих пор остается не разгаданным. Как она она лечила людей и предсказывала события: Вторую мировую войну, смерть Леонида Брежнева, распад СССР и другое.

За всё время она помогла больше, чем миллиону человек. Среди знаменитостей, в гостях побывали Евгений Евтушенко, Леонид Леонов, Сергей Михалков и другие.

Интересно то, что в своих предсказаниях она не использовала дат. Она использовала размывчатые формулировки, а все существующие высказывания, имеющие конкретную привязку ко времени — последующие трактовки.