Прощай, деревня: как меняется барнаульский аэропорт и чем он скоро удивит пассажиров

В ближайшее время в воздушной гавани Барнаула откроют новый зал выдачи багажа на международных линиях. Вопрос с реконструкцией ВПП не стоит на месте, а регулярный рейс в Новосибирск подойдет тем, кто хочет удобно улететь на Дальний Восток. Об этом и других особенностях работы аэропорта 5 декабря рассказали Виталий Архипенко, гендиректор авиапредприятия «Алтай», и Дмитрий Коровин, замминистра транспорта региона.

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Рекордный пассажиропоток

Виталий Архипенко сообщил, что по итогам 2019 года барнаульский аэропорт примет 532 тыс. пассажиров.

Это будет абсолютный максимум в истории авиапредприятия. В прошлом году обслужили 507 тыс. человек, в 2017 году — 521 тыс. Показатель дает предпосылки заглядываться на цифру 600 тыс. пассажиропотока, которую видим на своих горизонтах в следующем году, — подчеркнул Виталий Архипенко.

По его словам, ожидаемая прибыль до налогообложения в 2019 году составит 78 млн рулей. Эти деньги с разрешения собственников авиапредприятие может инвестировать в свое развитие.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Виталий Архипенко добавил, что предприятие готово обслуживать гораздо больше человек, однако это зависит от интересов авиакомпаний.

Хорошее развитие внутренних воздушных линий отметил и Дмитрий Коровин. Так, около 400 тыс. человек летают в Москву, динамика есть и на рейсах в Санкт-Петербург и других направлениях. Однако международные перевозки остаются примерно на том же уровне, есть лишь небольшой прирост пассажиров.

Гендиректор авиапредприятия «Алтай» сообщил, что в 2020 году также запустят рейсы из Барнаула в Сочи и Симферополь. Кроме того, ведутся переговоры о запуске рейса в Краснодар, однако пока трудно привлечь авиакомпании.

Зачем нужны полеты в Новосибирск

С 2020 года на постоянной основе стартует рейс из Барнаула в Новосибирск. Полеты будет осуществлять авиакомпания S7 на самолетах Embraer. Они рассчитаны на перевозку 78 пассажиров, время в пути составит 50 минут.

Самолет Embraer 170 Авиапредприятие «Алтай»

Предполагается, что в Новосибирск можно будет улететь пять раз в неделю, в вечернее время. Первый рейс состоится 2 января, вылет из краевой столицы в 18:55.

«На рейс 2 января продано уже 12 билетов из 78. Для такого периода это неплохо. Цена составляет 1095 рублей, — отметил гендиректор авиапредприятия «Алтай».

По словам Виталия Архипенко, инициатива исходила от представителей авиакомпании S7. Там считают, что это направление подойдет тем, хочет летать из аэропорта «Толмачево» на авиарейсах восточного направления. В их число входят Чита, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

«Это сетевой перевозчик (S7) в «Толмачево», который четко выстраивает там свою сеть. Использует этот аэропорт по хабовой схеме, чтобы подвозить пассажиров из нашего региона для дальнейшего разлета», — сказал гендиректор авиапредприятия «Алтай».

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

В свою очередь замминистра транспорта Алтайского края отметил, что аэропорт давно и плотно сотрудничает с авиакомпанией S7, она имеет довольно большое значение для перевозок, в том числе и в объемах пассажиров.

Полеты из Барнаула позволят проводить мониторинг того, куда хотят улететь барнаульцы из аэропорта Толмачево. В основном это восточные направления. Вполне возможно, в будущем будем самостоятельно открывать рейсы, если на них будет соответствующий спрос, — заявил Дмитрий Коровин.

Отвечая на вопрос о том, не снизится ли спрос на авиабилеты в связи с предполагаемым запуском скорого поезда «Ласточка», замминистра транспорта региона сказал, что здесь не будет конкуренции. По его мнению, электропоезд повлияет на движение автобусов, а с авиацией же пересечений не возникнет.

Напомним, скорый комфортабельный электропоезд «Ласточка» может начать регулярно курсировать между Новосибирском и Барнаулом с 2020 года. Предполагается, что он будет отправляться из краевой столицы по утрам.

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

Другие субсидированные рейсы

В 2020 году также будут выполняться на условиях субсидирования еще три рейса из Барнаула — в Казань, Красноярск и Томск. По словам Дмитрия Коровина, договоренность с авиакомпаниями-партнерами уже достигнута. Объем средств на все субсидии, включая Новосибирск, составит 49 млн рублей. В 2019 году эта сумма равнялась 37 млн.

Среди популярных направлений у пассажиров — рейсы в Казань, средняя загрузка 90%, перевезли 6755 человек, в Красноярск, средняя загрузка 78%, перевезли около 4 тыс. пассажиров. Также почти наполовину загружен рейс в Томск.

Виталий Архипенко отметил, что предприятие и администрация не планируют останавливаться на достигнутом. В будущем уже есть перспективные направления, они будут связаны с бюджетными тратами.

Направления есть, переговоры ведет в том числе и губернатор Виктор Томенко. В принципе, такая политика есть во всех регионах. Не будь такого отношения субъектов России и авиационных властей, трудно было бы раскачать тему региональных перевозок на рыночных условиях. Все же пока для населения это дорогостоящее средство передвижения, — сказал Виталий Архипенко.

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

Он также добавил, что с токи зрения коммерции обслуживание таких рейсов не приносит почти никакой выгоды. Для примера — обслуживание самолета типа Airbus А320 на стандартном маршруте дает предприятию 320 тыс. рублей. А обслуживание субсидированного рейса самолетом Ан-28 — 10 тыс. рублей.

Отметим, что доля пассажиров, перевезенных по субсидированным направлением, составляет примерно 1%. По словам замминистра транспорта, с приближением лета число пассажиров на этих и других направлениях традиционно возрастет.

Новый зал выдачи багажа на международных линиях

К 2020 году в аэропорту планируют открыть новый зал выдачи багажа пассажирам международных рейсов.

Зал примерно 400 квадратных метров, мы его фактически возвели. Ждем оборудование из Германии, транспортерные ленты. По моей информации, оборудование прошло таможню, на следующей неделе прибудет к нам, — говорит Архипенко.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Затем будут проводит монтаж и решать другие организационные вопросы. По словам спикера, в аэропорту стремятся обеспечить более комфортные условия для пассажиров.

Строительство взлетно-посадочной полосы

Дмитрий Коровин отметил, что власти региона рассчитывают, что проект реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту включат в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года.

«Сегодня решаем вопросы по земле, согласования с Росавиацией. Процесс движется», — подчеркнул чиновник.

По его словам, проект проходит уровень согласований, поиска решений и средств, он находится на рассмотрении в правительстве России.

В настоящее время прорабатывают вопрос строительства новой полосы, которая смещена от действующей в глубину. Протяженность ВПП составит 2,8 км. Ориентировочная стоимость данного проекта — 2 млрд рублей.

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова. Алексей Мартышкин

Говоря о реконструкции, Виталий Архипенко также заявил, что наиболее эффективным видится строительство новой ВПП:

В этом случае исключается этап временного закрытия аэропорта. Если принимать решение о реконструкции действующей полосы, то это связано с полным вскрытием и уходом глубоко в землю. Тогда одновременно выполнять работы и рейсы невозможно.

Напомним, в ноябре министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что проект реконструкции взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта удалось согласовать с министерством транспорта.

«Нам удалось согласовать с Министерством транспорта вопросы, связанные с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы. Принципиально решить этот вопрос, чтобы он начал уже реализовываться», — сказал Топилин.