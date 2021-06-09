Прощай, Речной вокзал: барнаульцы шокированы разбором «обских ворот» города

9 июня на Речном вокзале Барнаула появилась тяжелая техника. Ворота на акватории Оби долгое время вызывали массу дискуссий насчет сноса объекта и будущего возведения здесь современных зданий.

Причем еще 7 июня неравнодушные жители города передали мэру Барнаула и генеральному директору строительной компании «СЕЛФ» Нодару Шонии подписи против сноса Речного вокзала.

Всего активисты собрали 1 258 подписей.

«Большинство людей, оставивших свои подписи, едины во мнении, что обсуждение судьбы данного объекта следует начинать с вопроса сохранения здания Речного вокзала, а не с того, что же построить, когда его снесут», — прокомментировал первый секретарь Барнаульского горкома ЛКСМ Александр Волобуев.

Здание Речного вокзала и землю под ним выкупила компания «Селф» под комплексную застройку.

Многие барнаульцы, узнав, что начались работы на «речном», вспомнили юность — как ходили после выпускного вечера встречать рассвет, как проходили авиашоу именно над акваторией, парады пароходов. Именно на «речном» встречали ледоходы, значит, и весну…

Впрочем, есть и те, кто только за снос уродливой «пивнушки» и за возведение современных объектов.

Но в любом случае диспут о сносе «обских ворот Барнаула» оборвался внезапно — с началом работ техники.

Евгений Кучинев опубликовал видео с места работ.

Впрочем, в компании «Селф» заявили, что на территории Речного вокзала в Барнауле начались инженерно-геологические изыскания. Сейчас рабочие берут пробы грунта, чтобы выяснить, насколько он надежен, пишет amic.ru. Глубина бурения составит порядка 80 метров. От результатов исследования будет зависеть, какой этажности будут возводить здания на территории.

«Селф» является собственником этого участка.