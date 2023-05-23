Прощай, школа! Как прошел последний звонок в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

Сегодня, 23 мая, для барнаульских школьников прозвучал последний звонок. Корреспондент altapress.ru побывал на празднике выпускников.
Последний звонок в школе №125.
Ирина Пергаева
Сегодня последний звонок провели в 87 барнаульских школах. В Гимназии №40 выпускники пели песни, танцевали вальс и внимательно слушали наставления учителей.
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Последний звонок в Гимназии №40.
Дмитрий Лямзин
Счастливые юноши и девушки с красными лентами через плечо сегодня вспоминали свои первые уроки, ответы у доски, контрольные и первую "пятерку". Родители пришли поддержать детей в этот важный день.
В школе №125 девушки в ажурных фартуках и парни в костюмах на церемонии вступления во взрослую жизнь смеялись и плакали, получали напутствия от учителей.
Ребята поблагодарили учителей за совместно проведенные школьные годы. Выпускники танцевали вальс, пели песни и показывали творческие номера.
Ранее стало известно, сколько выпускников отпразднуют последний звонок в Барнауле.